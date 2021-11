Open dag in gerenoveerde Tilburgse stadhuis: 'Open en transparant'

Overbuur­man krijgt geen gelijk van de rechter, bouw op Van Be­souw-ter­rein kan gewoon doorgaan

GOIRLE - De bouw van 83 huizen op het oude fabrieksterrein Van Besouw in Goirle kan gewoon doorgaan. De voorzieningenrechter in Breda ziet geen reden om het werk stil te leggen. Een overbuurman van de nieuwe woonwijk in aanbouw had daarom gevraagd. De argumenten die op de zitting nu ruim twee weken zijn aangevoerd om de bouw stil te leggen, zijn allemaal ongegrond verklaard.

5 november