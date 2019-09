Open dag Trappers met documentaire ‘Blauwgeel hart’

Grapper­haus: procedure overleve­ring coffeeshop­baas Johan van Laarhoven aan Nederland begonnen

13 september TILBURG - De kans dat voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven in Nederland zijn straf mag uitzitten is weer gegroeid. Nederland is een procedure begonnen om de in Thailand veroordeelde Nederlander in Nederland zijn straf te laten uitzitten, laat minister Ferd Grapperhaus (Justitie) weten.