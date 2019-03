Open dag van renoveerde Buurthuis Jeruzalem in Tilburg druk bezocht

Geluksvo­gel Werner (53) uit Goirle hield Miljoenen­jacht-klap­per week lang voor kinderen geheim: 'Ze werden helemaal gek’

22:10 GOIRLE - Wat is dat toch met Brabanders en Miljoenenjacht? Al weken achter elkaar gaan er vele mensen uit onze provincie met torenhoge bedragen aan de haal. De laatste gelukkige is de 53-jarige Werner Spierings uit Goirle. Hij won in de laatste seizoensaflevering een bedrag van 44.000 euro. Door eigenlijk niets te doen. ,,De telefoon staat hier roodgloeiend.”