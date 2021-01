Open dagen, dichte scholen: hoe moet je nu een middelbare school kiezen?

Video Histori­sche prik in Tilburgs ziekenhuis: ‘Het is nu geen uitzichtlo­ze situatie meer’

6 januari TILBURG - Een historisch moment: de eerste vaccinatie tegen corona onder ziekenhuispersoneel in Tilburg. In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis stak Ellen Hoekstra woensdag om 14 uur de naald in de arm van Manon Gerrits.