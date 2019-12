Open Huis De Gruyterpand Tilburg: heeft u nog oude kruideniersproducten?

Na een grote verbouwing opent het De Gruyter-pand weer haar deuren. Als kruidenierswinkel werd het 54 jaar geleden al gesloten, nu gaat het een nieuw leven in als werkplek voor kleine ondernemingen. Zaterdag 14 december houden de nieuwe eigenaren Open Huis met daarbij een ludieke ‘terugroepactie’.



,,Tijdens de verbouwing merkten we hoe zeer dit gebouw leeft”, zegt architect Dagmar Ebbeling namens Studio De Gruyter. Daarin hebben de eigenaren - vier architecten en een projectontwikkelaar - zich verenigd. ,,Mensen die op weg zijn naar De Pont of het Textielmuseum spraken ons aan, maar ook veel buurtbewoners. Eén persoon kwam ons zelfs spontaan een muisjesblik van De Gruyter brengen.”



Zo ontstond het idee voor de terugroepactie. ,,Mensen hebben vast nog dingen van De Gruyter op zolder staan: oude producten, advertenties en verpakkingen. Wij ruimen daar een ereplaatsje in.” In ruil voor zo'n kleinood krijgen mensen ‘een snoepje van de week'. Wat dat is, blijft nog even een verrassing. ,,Maar het is zeker de moeite waard”, beloven de eigenaars.