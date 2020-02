Open Paleis in Tilburg: Ria en Harrie 50 jaar na dato weer terug

Maar voor Ria en Harrie van Raak is het nu al een succes. Zij lazen in de krant over het initiatief. ,,Alleen al geweldig om hier weer terug te zijn", zegt Ria. In dit gebouw werd vijftig jaar geleden hun huwelijk bezegeld. ,,We zijn er sindsdien nooit meer binnen geweest. Dat zegt misschien al genoeg.” Ideeën voor invulling? Die hebben ze nog niet nee. ,,Maar het is zonde dat er nu zo weinig mee gebeurt. We zouden het in ieder geval graag nog eens beter bekijken.”