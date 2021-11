Open plek aan Karrepad nu nog vol asbest, saneren kost Goirle drie ton

GOIRLE - Goirle moet bijna drie ton uittrekken om een open plek in het bos aan het Karrepad te saneren. Al in 2015 is daar asbest aangetroffen in het puin dat onder de betonplaten lag. De gemeente wil daar nu bomen aanplanten.

De open plek was vlak na de oorlog ingericht als openlucht theater. Toen die na een paar jaar alweer werd opgedoekt, is mogelijk het puin van de sloop in het gat gestort. Het theater bestond uit een grote kuil met houten bankjes en een huisje. Het Karrepad is een straatnaam in het plan Boschkens, maar begint als bospad aan de Dr. Keyzerlaan.

In totaal 45.000 vierkante meter bos planten

Later heeft de gemeente de plek gebruikt om groenafval en compost op te slaan. Nu moeten daar bomen worden geplant als compensatie voor al het groen dat moest wijken voor de bouw van de wijk Boschkens. De afspraak was om in totaal bijna 45.000 vierkante meter te compenseren in de vorm van bos. Dat is voor het grootste deel al gebeurd, maar de gemeente moet nog 10 hectare aanleggen. De open plek aan het Karrepad is 4500 vierkante meter.

De gemeenteraad moet het saneren van het asbest en het bedrag van 275.000 euro nog goedkeuren. Volgens wethouder Johan Swaans (VVD) zijn er geen risico’s voor de gezondheid zolang er niets met het asbesthoudende materiaal gebeurt. ,,We willen het nu wel graag helemaal opruimen. Niet alleen om het bos aan te kunnen leggen, maar ook voor de generaties na ons.”

De overgebleven 5,5 hectare aan bos die nog gecompenseerd moet worden, wordt op diverse plekken rondom Boschkens aangelegd. De bedoeling is om al die bomen volgend jaar te planten. Als de gemeenteraad tenminste akkoord is met de sanering van het Karrepad. Dat wordt in december besloten.