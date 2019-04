Openbaar Ministerie eist 120 uur taakstraf voor Tilburgse drugsdealer

TILBURG/BREDA - Het Openbaar Ministerie wil dat de vermeende Tilburgse drugsdealer Sadi B. nog 120 uur taakstraf krijgt. Dat eiste officier van justitie Lucienne den Braber woensdag in de rechtbank in Breda. Die straf zou bovenop zijn voorarrest van 100 dagen moeten komen.

B. werd erbij gelapt bij de wijkagent. Toen die van de handel hoorde is B. een paar keer geschaduwd. Tijdens die observaties in september en oktober zag de politie dat B. korte ontmoetingen had met mensen via het portierraam van zijn paarse Mercedes. Ook, zo schreef de politie, leek het erop dat de man steeds iets afgaf.

‘Voor 25 euro coke gekocht’

Op 31 oktober werd B. opgepakt, samen met iemand die net cocaïne van B. had gekregen. Volgens die man heeft hij voor 25 euro cocaïne gekocht en deed hij dat wel vaker. De verdachte erkende dat hij 25 euro kreeg voor de drugs. Verder zou hij echter helemaal geen drugs hebben verkocht, stelde hij. De Tilburger had 107 gram cocaïne in bezit en 40 xtc-pillen. Hij probeerde de rechter wijs te maken dat hij de drugs had gekocht, dat hij inmiddels niet meer gebruikte en het eigenlijk wilde weggooien. Eén van de rechters snapte daar niks van. ,,Dat levert bij mij kortsluiting op.”

Bewijs in telefoon