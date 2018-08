Opening sportaccommodatie Roodloop in Hilvarenbeek een maand uitgesteld

HILVARENBEEK - De opening van de nieuwe sportaccommodatie aan de Roodloop in Hilvarenbeek is uitgesteld. Exploitant Laco en de gemeente Hilvarenbeek wilden de sporthal en zwembad in september in gebruik nemen, maar dat blijkt niet haalbaar. Laco streeft nu naar een openingsdatum in oktober.

Hoewel het sportcentrum begin juli al werd opgeleverd, moet er volgens Laco-directeur Bert Lavrijsen nog veel gebeuren in en rondom het gebouw. ,,Een gebouw opleveren is één ding, maar een gebouw functioneel maken is iets anders. Een hoop praktische zaken zijn nog niet klaar. De inrichting van de bar, het ophangen van de netten voor het waterpolo, noem het maar op."

Een andere grote zorg is de infrastructuur en bereikbaarheid van de Roodloop. Het parkeerterrein voor het gebouw was donderdag nog een grote zandvlakte. ,,Je kunt al die mensen niet door het zand laten lopen", aldus Lavrijsen. Volgens een woordvoerster van de gemeente Hilvarenbeek is deze week begonnen met de aanleg van het parkeerterrein voor het gebouw en moet dat begin september klaar zijn.

Zolang de Roodloop nog niet geopend is, kunnen toekomstige huurders van de Roodloop gewoon terecht in de Hispohal. Lavrijsen: ,,In de Hispohal wordt gewoon de totale programmering voortgezet. Zodra de Roodloop klaar is maken we de overstap."