Opening theaterseizoen: twee buitenpodia bij de Schouwburg

TILBURG - In de Tilburgse binnenstad is begin september een Uitmarkt met voorstellingen en concerten in theaters en zalen, en met twee buitenpodia op het voorplein bij de Schouwburg. Dit evenement met als naam De Opening markeert het begin van het theater- en concertseizoen in de stad. Het evenement is op 7 en 8 september.

De Opening wordt georganiseerd door MontoPinto, Paul Cornelissen, voorheen programmeur van Theaters Tilburg tekent voor het programma. Bij Theaters Tilburg, tussen schouwburg en de Bisschop Zwijsenstraat, staan in het openingsweekend twee buitenpodia. Zowel zaterdagmiddag, als zondagmiddag zijn daar optredens.

Zo is zaterdagmiddag een voorproefje van 'De Achterkant van Tilburg’ van Het Zuidelijk Toneel te zien. Deze voorstelling gaat die avond in première bij Theaters Tilburg. Ook zaterdag op de buitenpodia: circus van Piet Van Dycke, operakoor Tilburg, musicalkoort On Stage en de Tilburgse zanger/rapper Joël Domingos.

Prima Donna's

Op zondag is er ook een doorlopend programma met onder anderen: urban dancers HustleKids, jazzmuzikant Eric van der Westen en de Dave Warmerdam band. Het duo Prima Donna's brengt laagdrempelige opera. De buitenprogramma's zijn op beide dagen van 12.30 uur tot na zessen.

Cursusmarkt en open dag

In de avonduren zijn er programma's bij de zalen die zich bij De Opening hebben aangesloten. Het Zuidelijk Toneel staat in de schouwburg, Eric van der Westen speelt bij Paradox en bij De Nieuwe Vorst is de première van de nieuwe voorstelling van Ilse Oostvogel. Ook zalen als De Boemel doen mee. In de LocHal is op zaterdag een cursusmarkt en bij Factorium is zondag de open dag. Het programma voor De Opening wordt komende weken nog verder uitgewerkt.

Oorsponkelijk zou De Opening in de Willem II straat plaatsvinden. De optredens zouden op lange grasmatten zijn. Maar omdat de Willem II straat toegankelijk moet blijven vanwege de verbouwing van het stadskantoor is het plan gewijzigd. Nu toont het plein bij Theaters Tilburg met beide podia een voorproefje van wat in de toekomst het Stadsforum kan worden.

