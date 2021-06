Opening van nieuwe Udenhoutse Plus als studieopdracht

UDENHOUT - De Aldi in Udenhout is voorgoed verleden en tijd en de ruimte is opgeslokt door de nieuwe Plus. De supermarkt is na 23 dagen weer open en bijna anderhalf keer zo groot als voorheen. Het openingsfeestje was voor een van de medewerkers extra bijzonder.

Sarah van Heijst (23) is medewerker op de broodafdeling van de Plus in Udenhout en student Food Innovation aan de HAS in Den Bosch. Een ideale combinatie in deze periode, want de Udenhoutse deed samen met Imke Hooghiemstra (21) en twee andere groepsgenootjes haar afstudeeropdracht voor haar studie bij haar werkgever. ,,We hebben samen de openingscampagne georganiseerd”, zegt Van Heijst. ,,De supermarkt is 23 dagen dicht geweest en in die tijd zijn we toch zichtbaar proberen te blijven. Met spandoeken en borden in het dorp en het maken van een openingskrant.”

Om de opening wat extra luister bij te zetten werd voor de deur een markt opgetuigd, met kraampjes van leveranciers die vallen onder het merk ‘Uit Liefde Voor De Streek’ wat de Plus in Udenhout verkoopt, met onder andere Bakkerij Geerts, TerraVie en De Ambachtshoeve. ,,Het is druk, nu moeten we bijna wel cum laude slagen”, zegt Hooghiemstra.

Alles anders

,,Alleen de plaats waar de ingang is en het punt voor laden en lossen is nog hetzelfde, voor de rest is alles veranderd”, zegt eigenaar Sander Ammerlaan (36), die bij de ingang als een gastheer zijn klanten verwelkomt en complimenten in ontvangst neemt van collega-supermarkthouders die een kijkje komen nemen. ,,Dit is een supermarkt van deze tijd. Met brede paden en bijna anderhalf keer zo groot als dat we eerst waren.” Het beschikbare winkeloppervlak steeg door het verdwijnen van de Aldi van 904 naar 1204 vierkante meter. ,,Het is druk”, ziet Ammerlaan tevreden. ,,En tot nu toe heb ik alleen nog maar positieve reacties van klanten gekregen.”

Toetjes

Yvonne van der Schoot komt samen met haar nichtje Emi Kwantes ook boodschappen doen in de vernieuwde supermarkt. ,,Een superwinkel”, vindt Van der Schoot. ,,We hebben op ons gemak een rondje gemaakt.” Ze komt uit Berkel-Enschot, waar de Aldi nog wel gevestigd is. ,,Ik hop een beetje tussen verschillende supermarkten, maar ik vind de vers-slager van de Plus goed, dus ik kom hier regelmatig.”

Wilma Leermakers uit Udenhout vindt de nieuwe Plus ‘een hele mooie winkel’. ,,Het is nog wel even wennen aan de nieuwe indeling, ik kon niet alles meteen vinden.” Leermakers gaat de Aldi in Udenhout dan wel weer missen. ,,Bepaalde toetjes die we lekker vinden haal ik altijd bij de Aldi, daar moet ik nu voor naar Berkel-Enschot.”