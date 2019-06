Opening zit erop: 'Spoorpark ontvangt 24.000 bezoekers’

Veel gehoord: hier zat Tilburg op te wachten. Alsof je even op vakantie bent in je eigen stad. Of het nu de ouders met kinderen waren die zich overdag bij de fonteinen vermaakten, de hardlopers, de vrienden die op de zwoele zaterdagavond zaten te barbecueën op het gras of de steppende jeugd.

Naar de uitgang gedirigeerd

Het enthousiasme onder een aantal bezoekers was zo groot dat ze zowel vrijdag- als zaterdagavond door de beveiliging - die het park dagelijks afsluit - naar de uitgang moesten worden gedirigeerd. ,,Dat mensen willen blijven is een goed teken, maar iedereen moet ook weten dat er een tijd van komen en een tijd van gaan is”, zegt parkmanager Sophie Peters. Het is een kwestie van gewenning, verwacht ze.

Een 'magisch weekend’

Peters is ‘supertevreden’. ,,Dit was een magisch weekend.” Opvallend: zoveel mensen, zo weinig afval. Ook gehoord: er was niet veel schaduw in het park, ondanks de extra parasolletjes die op het laatste moment werden geregeld.

Maar, pareert Peters: ,,Juist in het voor- en najaar hebben we veel zonnige plekken. Al realiseren we ons dat het op het open veld heel warm was. Misschien moeten we parasols gaan verhuren bij de kiosk. Tilburgers met een goed idee zijn welkom.”