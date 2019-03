Operatie kroepoekdak na 1,5 jaar afgerond: ‘Mensen wisten niet dat je door het dak moet kunnen kijken’

De afronding van het stationsdak was de reden voor vormgever Sander Neijnens en illustrator Ivo van Leeuwen om vrijdagmorgen hun icoon van het kroepoekdak aan Sontrop te overhandigen. Ze ontwierpen het voor het Tilburgse lettertype TilburgsAns. ,,Het kroepoekdak is een van de meest iconische beelden van de stad”, aldus Van Leeuwen.



Het dak blinkt weer, de renovatie is afgerond, maar is al het werk klaar? Niet echt. Sontrop verwacht dat in 2023 of 2024 de dakbedekking vervangen moet worden. Die is aan vernieuwing toe. Hetzelfde geldt voor de verlichting én er ligt een plan om het dak als ‘stralende kroon’ uit te lichten. Maar de gesprekken óf dat plan wordt uitgevoerd, lopen nog.