Operatie Spoorlaan Tilburg: tweede deel nu open, fase drie uitgesteld

Dat was fase één, nu is fase twee aan de beurt. Tot begin maart ligt de omgeving rond de kruising met de Willem II-straat open. Onder meer om de kabels en leidingen te vervangen. Verkeer dat naar de Willem II-straat moet, wordt omgeleid via de Magazijnstraat. Fietsers worden over de weg gestuurd, die is daar deels voor afgesloten. De gemeente schat de vertraging voor automobilisten op de Spoorlaan tussen de 10 tot 30 minuten.



Daarna zou ook het deel Spoorlaan/Heuvelring worden opengebroken, maar dat is om verschillende redenen uitgesteld (het werk zou eigenlijk medio 2020 worden afgerond). Er is een nieuwe planning nodig omdat energieleverancier Enexis bijna alle straten in de binnenstad van nieuwe leidingen moet voorzien. Het werk aan de Fabriekstraat is net afgerond, Enexis is bezig met de planning voor de rest van de straten.



Ook wil de gemeente in de nieuwe planning rekening houden met het bouwverkeer dat nodig is voor de bouw van de nieuwe fietsenstalling én de bouw van woontoren De Bankier. Die bouw moet eind dit jaar van start gaan.