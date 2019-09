Operatie Stofkam lijkt in Oisterwijk op Operatie Grabbelton

Stoepbor­den-ver­bod valt bij Nieuwland­straat niet in de smaak. (En waar blijft de autoluwe proef eigenlijk?)

15:59 Do 19 sept: Een flink aantal ondernemers van de Nieuwlandstraat in Tilburg is niet blij met het stoepborden-verbod dat aan het begin van de zomer werd ingevoerd. ‘Het is gevaarlijk’, ‘we zijn niet meer zichtbaar’ en ‘muggenzifterij.’ En de bonusvraag: waar blijft de proef autoluwe Nieuwlandstraat eigenlijk?