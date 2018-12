Opgepakte overvaller in Tilburg is 17-jarige Belg, politie zoekt verder naar twee andere daders

De politie werd om 19.05 opgeroepen naar de Leenherenstraat in Tilburg. Kort daarvoor was cafetaria ‘De Smulhoek’ in die straat overvallen. Drie jongens met bivakmutsen waren de cafetaria in komen lopen. Zij hadden een mes bij zich en riepen: ‘Dit is een overval’. Het personeel was niet direct onder de indruk van de overvallers. Volgens de politie maakten de medewerkers veel herrie, waardoor de overvallers op de vlucht sloegen.