Ophef over nieuwe proef met probleemjongeren op azc Oisterwijk: ‘Dit is tegen de afspraak’

Het duurzaams­te huis van Oisterwijk?

27 augustus OISTERWIJK - Is het SPEEHUIS aan de Vennelaan het duurzaamste huis van Oisterwijk? Architect en bewoner Bart Spee van SPEE Architecten is overtuigd van wel. Wat maakt hem zo zeker? Hij bouwt met massief hout. ,,Nederland heeft een cultuur van beton en baksteen, maar dat is op termijn niet meer houdbaar. Hout heeft de toekomst.”