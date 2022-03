Opkrabbelend Korvel baalt van maanden werk aan toegangsweg: ‘Stel dat tot volgend jaar uit’

De Laarstraat is de verbindende schakel tussen de Korvelseweg en de Ringbaan-Zuid en moet drie maanden open vanwege werkzaamheden onder de grond. Maar het ‘dichtknijpen’ van de straat is onwenselijk omdat de winkeliers en horecabazen van Korvel door corona al verzwakt zijn, zo stellen Peter Hessels van ondernemersvereniging Korvel Vooruit en Audrey van Doornspeek, de lintenmanager van Korvel en Besterd. ,,Een aantal bedrijven staat in het rood en moet juist dit jaar herstellen.”



Met dat herstellen bedoelen ze het opkrabbelen na twee coronalockdowns, daarnaast kregen de ondernemers met forse beperkingen in de bedrijfsvoering te maken en vonden er zes maanden werkzaamheden plaats op de Korvelseweg. ,,In tegenstelling tot na de eerste lockdown is het consumentenvertrouwen niet groot en de omzetten blijven achter.” Door de afsluiting van de Laarstraat, zo vrezen ze, neemt het aantal klanten verder af.