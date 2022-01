Oplegger met lading uitgebrand in Tilburg

Draaiende molen geen must, behoud van een stukje historisch Hilvaren­beek wel

HILVARENBEEK - Het plan om in totaal drie woonerven met acht tot tien woningen elk te bouwen op de akker aan de Molenstraat in Hilvarenbeek, daar gaan de handen niet voor op elkaar in de politiek. Het historische karakter moet worden beschermd, zo vindt een meerderheid. Toch is het nog niet allemaal in beton gegoten.

12 januari