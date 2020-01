Oplichtend asfalt werkt niet: fietspad Blaak mogelijk alsnog verlicht

TILBURG - Een nieuw fietspad in de Blaak in Tilburg krijgt mogelijk alsnog verlichting. Die kwam er bij de aanleg ruim een jaar geleden bewust niet om de (nachtelijke) rust voor dieren niet te verstoren. ,,Het kan nog wel even duren.”

Het fietspad verbindt de Stroomlaan met de Gilzerbaan en wordt veelvuldig gebruikt door jeugd om de nabijgelegen voetbal- en hockeyvelden te bereiken. Doordat het er ‘s avonds en ‘s nachts niet is verlicht, voelen zij zich er veelal onveilig, zei CDA-raadslid Anne Zouridis-Veldhoven maandag tijdens het vragenhalfuurtje. ,,Er is nauwelijks of geen toezicht op de route.”

De gemeente koos er in 2019 voor met ‘licht oplichtend asfalt’ te werken, maar bij gebrek aan natuurlijke lichtval is dat volgens Zouridis in de praktijk 'nauwelijks waarneembaar'. Wijkbewoners en buurtpreventie klaagden er al over bij de gemeente.

Half jaar wachttijd