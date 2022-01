Oplichter met ‘Solinger messenset’ duikt op in Tilburg

De onbekende man, keurig in pak, reed in ieder geval maandag door Tilburg, waar hij vooral wat oudere mensen aansprak. Vanuit zijn auto probeerde hij messensets te verkopen, die volgens hem van het dure merk Solinger zijn. In werkelijkheid gaat het om goedkopere messen van slechte kwaliteit. Daar komen slachtoffers uiteraard pas achter als de man verdwenen is. Een zoektocht op internet leert al snel dat het om een oplichter gaat die al jaren op verschillende plekken in Nederland opduikt met een vergelijkbaar verhaal.