Oplichter Sunny van L. zo gevaarlijk voor de maatschappij, dat het hof zijn naam gaat publiceren

Moergestel­naar kan het oplichten niet laten

6 maart * UPDATE 11.48 uur * MOERGESTEL - Hij was vrij in afwachting van een rechtszaak vanwege eerdere oplichtingspraktijken, maar de 45-jarige inwoner van Moergestel kon opnieuw het oplichten niet laten. De politie hield de man woensdag aan omdat hij een bedrijf voor 300.000 euro probeerde te 'tillen'. De advocaat van de man is hier zeer verbaasd over.