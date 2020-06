Oplichting in Tilburg: man (21) biedt ‘kamer’ te huur aan, ontvangt geld en laat nooit meer iets horen

Bewoners en mezen strijden samen tegen processie­rups in Udenhout

10:48 UDENHOUT - Wie in een straat woont met maar liefst 192 eikenbomen, betaalt deze zomer de hoofprijs: het stikt van de eikenprocessierupsen in de Udenhoutse Groenstraat. Buurtbewoners zetten zich gezamenlijk in voor een groene oplossing, namelijk het bouwen van mezenkasten. Eén voor elke boom.