Opluchting bij podiumschuwe Arjen na vier uitverkochte concerten, duizenden fans zielsgelukkig

Arjen Lucassen, het meesterbrein achter het wereldberoemde rockoperaproject Ayreon, kijkt met een positief gevoel terug op de vier zeer exclusieve concerten die hij afgelopen weekend in het Tilburgse poppodium 013 heeft gegeven. De Brabantse kluizenaar lokte 12.000 bezoekers uit ruim zestig landen naar Nederland, een unieke prestatie voor een Nederlandse muzikant. ,,Zelfs deze perfectionist is heel tevreden!”

Arjen Lucassen, zoals de burgerlijke stand hem kent, is het creatieve meesterbrein achter Ayreon. Critici en fans zien de 59-jarige multi-instrumentalist uit het Brabantse Oudenbosch als een van de grootste artiesten de de progressieve rockscene ooit gekend heeft. ‘De Tolkien van de progressieve rock’ en ‘De Mozart van deze generatie’, het is slechts een greep van de vele bijnamen die Lucassen toegeschreven krijgt.

Epische fantasieverhalen

Lucassen’s haast krankzinnige fantasie is direct zijn grote kracht. Op elk album vertelt de langharige kluizenaar een episch fantasieverhaal waarbij grote artiesten uit de industrie - zoals Bruce Dickinson (Iron Maiden) en Fish (Marillion) - in de huid kruipen van fictieve personages.

Voor ‘Electric Castle Live’, zoals de nieuwe tour heette, liet Ayreon opnieuw tal van internationale artiesten naar Nederland overvliegen. Ook voegde Star Trek-acteur John de Lancie, waar Lucassen groot fan van is, zich bij het oeuvre. Hij vertolkte tijdens de concerten de rol van de verteller en deed dat volgens de fans fantastisch.

‘Zelfs deze perfectionist is blij’

In een kort bericht op Facebook blikt Lucassen, die al jaren podiumvrees heeft, terug op een voor hem onvergetelijk weekend. Hij werd rond de concerten onderscheiden met een Achievement Award omdat hij zoveel mensen uit verschillende landen naar Tilburg wist te krijgen.

‘Alle liveshows van Electric Castle zijn klaar en zelfs deze perfectionist is nu blij!’, schrijft Lucassen op Facebook. ‘Veel dank aan de geweldige muzikanten en iedereen die betrokken was bij deze geweldige vlucht. En natuurlijk bedankt aan iedereen die naar de shows is gekomen en ons zoveel liefde heeft gegeven. Vrede en knuffels van de Hippie!’

Onder het bericht komen de Ayreon-fans superlatieven tekort. ,,Dit was het beste en meest coole concert waar ik ooit geweest ben”, schrijft een fan uit Denemarken. ,,Zoveel verwennerij voor de fans.” Een Britse fan vult aan: ,,De show was weergaloos! Ik was in de muzikale hemel. Ik had de tijd van mijn leven!”

‘Het was een eer!’

Niet alleen de 12.000 bezoekers spreken vol lof over de concerten, ook de artiesten die er onderdeel van waren spreken van een hele bijzondere ervaring. ,,Het was episch. Nee, legendarisch”, schrijft Marcela Bovio, frontvrouw van onder andere Stream of Passion. ,,Woorden kunnen dit weekend niet omschrijven. Om met zoveel getalenteerde muzikanten, zangers en technici te werken, om Tilburg te ervaren in de complete Ayreon-stand. Het was een eer!”