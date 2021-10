Opluchting in Tilburgs college over klinkende begroting na somber perspectief

Eind goed, al goed, moeten ze op het Tilburgse stadhuis gedacht hebben. Begin dit jaar leek de gemeente Tilburg immers nog af te stevenen op een tekort van zo’n 24 miljoen euro, vooral veroorzaakt door het uitblijven van compensaties van het Rijk voor de tekorten in de jeugdzorg. Hoe anders staat Tilburg er nu voor. De begroting laat voor 2022 een positief saldo zien van ruim 10 miljoen euro, oplopend tot 12 miljoen in 2025. Het college verwacht dat daar structureel nog eens 5 tot 10 miljoen bij komt door een aantal ontwikkelingen op verschillende dossiers in ‘Den Haag’.