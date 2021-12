Opluchting na besluit over Wetering: ‘Nu nog uitdaging om binnen grens van 9,1 miljoen te blijven’

,,We zijn natuurlijk heel blij dat het doorgaat”, zegt voorzitter Jan Coenen van de Weteringplangroep. ,,Het heeft er wel even om gespannen. We hebben er veel moeite voor gedaan, en we hebben altijd open kaart gespeeld over wat wel en wat niet kan. Maar uiteindelijk is het aan de raad om de afwegingen te maken. We zijn er dan ook blij mee dat de raad unaniem heeft ingestemd met het voorstel.”