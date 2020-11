Opnames jeugdserie Kloes zijn bij De Hippe Kip Brocante in Rijen

RIJEN - Volop bedrijvigheid zondagmiddag bij De Hippe Kip Brocante in Rijen. De nostalgische woonwinkel was namelijk het decor van opnames voor de jeugdserie 'Kloes'. Rijenaar Anthony Bisschops is de grote man achter het project waarmee hij grote ambities heeft.

Het is de bedoeling dat 'Kloes' in de herfstvakantie van 2021 in première gaat. De 10-delige jeugdserie is dan te zien via internet en de lokale omroep Hallo Gilze-Rijen. Het idee komt van de 29-jarige Anthony Bisschops die onder meer het script schreef en ook de regie, de montage en de hoofdrol voor zijn rekening neemt: "Ik ben al enkele jaren met dit project bezig. Vorig jaar hebben we de titelsong al ingezongen. In eerste instantie was het de bedoeling om alleen een theatervoorstelling te maken, bedoeld om met steun van gemeenten en sponsors zoveel mogelijk kinderen uit minder bedeelde gezinnen kosteloos kennis te laten maken met het theater. Het project nam echter steeds grotere vormen aan. Het is nu ook een semiprofessionele filmproductie dankzij de medewerking van onder meer cameraman Jessy Broeders."

Bij het project zijn de Rijense actrices Maryse van Rie en Linda Meijers en Ariane Moes uit Dongen betrokken. Het verhaal gaat over de studentikoze nerd Floris die graag mysteries en raadsels oplost en na de vondst van het Kloes-boek van alles meemaakt.

Binnen 1,5 meter mag tijdens het filmen

De crew heeft al een aantal weekenden met opnames achter de rug. Daarbij loopt men soms tegen de coronamaatregelen aan, vertelt Bisschops: "Tijdens het spelen mag je als acteurs in elkaars 1,5 meter zijn, maar als de scène voorbij is moet je weer afstand houden. Dat is soms lastig schakelen, maar we doen ons best. En op de ochtend voor de opnames moet iedereen zijn temperatuur checken. Als die dan bij iemand te hoog is of er heeft iemand klachten, dan gaat de opnamedag niet door."

Het was voor Bisschops al snel duidelijk dat De Hippe Kip Brocante een ideale filmlocatie was: "Het hele pand ademt nostalgie. Dat past prima bij deze serie. Het is alsof je in een boek springt.”

Bisschops hoopt dat de serie ook door andere lokale en regionale omroepen wordt opgepikt: "Wij stellen de serie aan iedereen beschikbaar. De kosten lopen inmiddels richting de 6000 euro. Dat geld komt voor het grootste gedeelte uit mijn eigen zak. Er gaat veel tijd en energie in zitten, maar dit project is dan ook echt mijn kindje. Een droom die uitkomt. Ik zie het ook als investering in de voorstelling waarmee we na het uitkomen van de serie graag langs theaters in het hele land willen gaan toeren."