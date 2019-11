Opnieuw agent in gezicht geslagen in Tilburg: ‘We hebben ons met de wapenstok moeten verdedigen’

Het is niet het enige opstootje waar de Tilburgse politie dit weekend mee te maken had. Bij een ander incident werd een beveiliger in zijn gezicht geslagen. Verder ging het ook mis op de Paleisring. Een dronken man stapte daar in zijn auto en reed weg. Toen een agent hem een stopteken gaf, werd hij bijna omver gereden. Tegen de verdachte, die nog in zijn proeftijd zat, is een proces-verbaal opgemaakt.