Opnieuw celstraffen geëist tegen Brabantse kampers voor ontvoering van zakenman Ronald Maurits

ARNHEM - In hoger beroep zijn opnieuw celstraffen geëist tegen vier verdachten van de ontvoering en afpersing van een zakenman uit Doornspijk. ,,Het was een schok te zien dat het in Nederland mogelijk is op klaarlichte dag iemand bruut en grof van zijn vrijheid te beroven’’, zei de advocaat-generaal over het filmpje van de ontvoering in Nunspeet.

Een getuige filmde vanuit zijn woonkamer hoe een zakenman uit Doornspijk op 2 december 2016 door drie auto’s werd klemgereden. Het leek een arrestatieteam in actie maar in werkelijkheid was het een criminele bende die hem naar een terrein bij Drunen bracht en hem met benzine overgoot. Hij dreigde het leven te laten als hij niet of met 10 miljoen euro of met een grote hoeveelheid drugs op de proppen kwam.

Celstraffen voor ontvoering en afpersing

Een concurrentiestrijd op de drugsmarkt is mogelijk het achterliggende motief, stelde het Openbaar Ministerie woensdag in het gerechtshof in Arnhem. De verdachten werden vorig jaar echter vrijgesproken van de ontvoering en dat ziet het OM graag anders.

De 62-jarige Rotterdammer Kobus L. kreeg wel 2 jaar cel voor de afpersing. Zijn 53-jarige neef Johannes K. uit Tilburg kreeg 30 maanden opgelegd. K. en de 39-jarige Tilburger Patrick J. hoorden dinsdag in hoger beroep 6 jaar cel tegen zich eisen voor de ontvoering en de afpersing. Tegen de Osse Bianca van der H. is drie maanden cel geëist, omdat bij haar thuis het pistool werd gevonden waarmee Maurits werd bedreigd.

Verdachten gevolgd

Volgens het Openbaar Ministerie werden de verdachten al even gevolgd voordat de politie ingreep. Zo zijn K. en Kobus L. gevolgd op een autorit naar Antwerpen en naar Duitsland. Vanuit een brasserie in de Belgische stad werden met een speciaal geprepareerde telefoon afpersberichten gestuurd. Hetzelfde gebeurde vanuit Duitsland. L. is ook nabij de woning van het slachtoffer in Doornspijk gereden, maar zelf heeft hij daar geen herinnering aan. ,,Ik ken dat plaatsje niet’', zei hij de raadsheren.

Cruciale rol afpersing

Het OM denkt niet dat L. bij de ontvoering aanwezig was, maar hij speelde wel een mogelijk cruciale rol bij de voorbereiding ervan en bij de afpersing. In zijn woning werd een doordrukkaart gevonden van een simkaart uit een van de telefoon gebruikt bij de afpersing. Ook had hij wapens en bivakmutsen in huis. L. zei zelf een vermogend zakenman geweest te zijn die 1,2 miljard euro vergaarde. Geld dat in panden zit die in beslag zijn genomen, zei hij. Zijn advocaat zei echter dat L. wat verward was op de zitting.

Het slachtoffer uit Doornspijk wil dat L. hem 5.000 euro schadevergoeding betaalt.

Voor de advocaat-generaal is helder dat L. een belangrijke rol bij de afpersing speelde. Daarom eiste ze tegen hem 30 maanden cel. Zijn advocaat Richard Baggen wil vrijspraak. Als de rechtbank vindt dat er toch iets te bewijzen valt, dan is de 183 dagen die L. al in voorarrest zat, voldoende straf.