Opnieuw feest gestopt door politie: meer dan tien jongeren bijeen in Middelbeers

Radio LOZZZEO in Loon op Zand: ‘Wie corona zegt, krijgt een strafpunt’

4 april LOON OP ZAND - Vanuit hun geïmproviseerde studio in jongerencentrum De Kuip zorgt Radio LOZZEO ieder weekend voor gezelligheid in deze moeilijke periode. ,,We proberen het niet de hele dag over corona te laten gaan, het gaat tegenwoordig nergens anders meer over", vertelt medeinitiatiefnemer Remco van Noije. ,,Er is zeker ruimte voor een serieuze toon, maar we proberen de mensen zo veel mogelijk te vermaken en te enthousiasmeren."