Opnieuw gaat de zaag in groen rondom de oude pastorie van Moergestel

MOERGESTEL - Er is voor de tweede keer massaal gerooid rondom de oude pastorie van Moergestel. ,,Legaal”, beseft overbuurvrouw Luud Muller terwijl het kappen dinsdagmiddag nog volop bezig is. ,,Maar het is wel ontzettend jammer dat zoveel natuur verloren moet gaan.”

Die treurnis wordt gedeeld door het B-team, dat waakt over de biodiversiteit in de gemeente Oisterwijk. ,,Het mag dan misschien gaan om naaldbomen waar geen kapvergunning voor nodig is, maar dat betekent nog niet dat je zo rücksichtslos te werk moet gaan", zegt Magda Peeters. ,,Het centrum van Moergestel heeft al zo weinig groen.”

Voorzien van nieuwe appartementengebouw gaat de monumentale villa uit de 19e eeuw een nieuwe bestemming als woonzorgproject voor ouderen tegemoet. ‘Altijd al willen als een God in Moergestel?’ staat sinds enkele jaren te lezen op een bord in de voortuin.

Volledig scherm Sfeerimpressie uit 2018 van de nieuwbouw bij de oude pastorie van Moergestel. © Zuyderveste

Met dat doel kocht projectontwikkelaar Zuyderleven het pand in 2017 van de erven Coenen. Vorig jaar diende Prohuis zich als nieuwe eigenaar aan.

Eekhoorntjes en vleermuizen

Juni 2018 was het B-team verontwaardigd dat midden in het broedseizoen een bosje werd gekapt. Daarvan is nu geen sprake van. Maar volgens Luud Muller, die in het oude kostershuis woont, is er wel een mooi natuurgebiedje verloren gegaan. ,,Er zaten eekhoorntjes en vleermuizen in en ook een marter hebben we er gezien.”

Volledig scherm Boomrooiers voerden juni 2018 gekapte coniferen en fijnsparren bij de oude pastorie van Moergestel aan de Postelstraat af. © Tom Tacken/BD

Ze heeft van de Omgevingsdienst begrepen dat er een ecologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. ,,Maar dat het zo'n kaalslag zou worden, had ik alleen niet verwacht."

Sparren bij graven

Twee monumentale bomen in de voortuin blijven wel gespaard. Dat geldt aan de zijde van de begraafplaats ook voor drie sparren waar nesten in zijn aangetroffen. Muller: ,,Maar die staan nu echt in de wind. Ik denk dat ze eens goed moeten kijken of die niet bij harde wind op de graven kunnen gaan vallen.”

Volgens Magda Peeters van het B-team moet het nieuwe college het kapbeleid van de gemeente tegen het licht gaan houden. Bezwaar heeft het B-team alvast aangetekend tegen bomenkap in de tuin bij het door de Zusters van Liefde al verlaten klooster Nieuwenhof, ook in Moergestel. Naar verluidt wil projectontwikkelaar Van der Weegen daarmee ruimte voor appartementen maken.

Volledig scherm Ook aan de zijde van de begraafplaats is flink gerooid op het terrein van de oude pastorie in Moergestel © Luud Muller

Volledig scherm Bouwplannen naast Antoniushuis en bij de oude pastorie in Moergestel. © Wolfs Architecten en DAT Architecten