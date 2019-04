'Opnieuw rijbaan Heuvelring afsluiten is té belastend'

Volgens het BMT lost de afsluiting van de Heuvelring het grootste probleem niet op. ,,We begrijpen en onderschrijven dat de cityring veiliger moet, maar dit is de oplossing niet. Het is nu al erg lastig om bezoekers een positieve reisbeleving te geven.”



Daarnaast, schetst Van den Broek, wordt het in de binnenstad alleen maar drukker. Hij somde een flinke lijst op: onder meer de bouwwerkzaamheden aan het Hendrikhof, de Spoorlaan die door werkzaamheden eenbaans is. ,,De binnenstad krijgt veel te verduren.”



Of hij een oplossing had, wilde een raadslid weten. ,,De ideale oplossing? Lastig. Maar in de stad hoor je voorstellen als flitspalen, dertig kilometer per uur of drempels.”