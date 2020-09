Opnieuw strijd om homo-ontmoetingsplaats langs A58 bij Riel

Tilburgs slachtof­fer verkeerson­ge­luk had leukemie: ‘In haar laatste levensjaar kon ze geen mama zijn’

3 september Breda\Tilburg - ,,Mijn zieke vrouw kon in haar laatste levensjaar niet de moeder zijn die ze wilde zijn”, zegt de weduwnaar van een jonge Tilburgse. In een emotioneel betoog richtte hij zich tot de dronken automobilist zonder rijbewijs die vorig jaar een ernstig verkeersongeluk veroorzaakte. Het slachtoffer leed aan leukemie, maar hoopte nog even mama te kunnen zijn voor haar 4-jarig zoontje.