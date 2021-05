Opnieuw tegenslag voor project Burgerijpad, Japanse Duizendknoop vertraagt bouwstart

Een fragiele vrouw slaan mag niet, terugtrap­pen met stalen neuzen ook niet

20 mei BREDA/OISTERWIJK - Als je met stalen neuzen op iemand in staat te trappen, op zijn hoofd zelfs, dan is er een grote kans dat het heel erg mis gaat. De 59-jarige M. de L. heeft eigenlijk geluk gehad dat zijn slachtoffer er niet veel erger aan toe was na die matpartij in Oisterwijk, vindt de politierechter in Breda. De L. wilde alleen zijn ex-vriendin beschermen. ,,Mijn lontje werd te kort. Als hij niks had gedaan, was er helemaal niks gebeurd.”