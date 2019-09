Oppassen geblazen in de Heuvelstraat

TILBURG - Of één en één ook in dit geval twee is, staat niet vast. Maar gemeenteraadsleden die afgelopen week hun ergernis uitspraken over al dat gefiets in het Tilburgse voetgangersgebied worden vrijdag hoe dan ook op hun wenken bediend: controles in de Heuvelstraat.