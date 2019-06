Oppositie en coalitie Tilburg samen naar 2020: jeugdzorg, afvaldumping, zwerfvuil

Raad Hilvaren­beek wil zelf met stofkam door sombere voorjaars­no­ta

13 juni HILVARENBEEK - Geschrokken, teleurgesteld, bezorgd, droevig. Met die woorden reageerden de fracties in Hilvarenbeek donderdag op de voorjaarsnota 2019, die een somber financieel perspectief schetst. De gemeenteraad is dan ook niet van plan om zomaar in te stemmen met de begroting. Eerst moet de stofkam erdoor, want er valt volgens de fracties nog genoeg te winnen.