Oppositie Gilze en Rijen haalt bakzeil met plan alle stoepen aan te pakken

RIJEN - Losliggende tegels, trottoirs die te smal zijn of steeds worden onderbroken door de straat en stoepen die kuilen bevatten of obstakels hebben. Het is de fracties van D66, Groen Gilze en Rijen (GGR) en de PvdA een doorn in het oog. Reden dat ze deze week in de gemeenteraad via een amendement probeerden af te dwingen dat alle problemen in de gemeente Gilze en Rijen nog voor juni 2020 in kaart worden gebracht en welke kosten ermee gemoeid zijn om ze op te lossen. het plan kreeg echter te weinig steun.