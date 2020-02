Oppositie in Gilze en Rijen: slappe knieën en ongeloofwaardig

Respect voor het besluit van Bert Schelle­kens tijdens afscheid van de raad

0:18 GOIRLE - Als een ‘Alice in Wonderland’ had Bert Schellekens zijn eerste tijd als wethouder in Goirle ervaren. Na 1 jaar en negen maanden moest hij toegeven niet in dat land thuis te horen. ,,Al je enthousiasme ten spijt", zo zwaaide burgemeester Mark van Stappershoef Schellekens dinsdagavond uit. Schellekens zelf keek toch in tevredenheid terug. ,,Hoewel ik er wel verschrikkelijk van baal dit besluit te moeten nemen.”