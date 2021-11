Oppositie wil uitstel van besluit over Wijkevoort na flirt Tilburg met Tesla

Schuiven, schaven en (vooral) meters maken: nuttige oefenzege voor Willem II

De kater van de laatste weken is er niet mee weggespoeld, maar de 2-1 oefenzege op FC Utrecht was gistermiddag wel een fijn opstekertje voor Willem II. Het was volgens trainer Fred Grim een nuttige wedstrijd, in meerdere opzichten.

11 november