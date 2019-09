Oprichter Hendricus kent 100-jarige drukkerij Gianotten niet meer terug

Zou Hendricus Gianotten nog leven, hij zou zijn ogen uitkijken. De drukkerij die hij een eeuw geleden begon, drukt tegenwoordig exclusieve kunstboeken en honderdduizenden boeken voor een klant in Costa Rica. En als in Ahoy’ een dancefeest is dan krijgen de bezoekers als ze diep in de nacht naar huis gaan een poster met foto’s van de show. Dat is gedrukt in Tilburg, na middernacht, en met spoed naar Rotterdam gereden. Deze maand bestaat Gianotten Printed Media precies honderd jaar.