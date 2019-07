Oproep aan Willem II: start weer een professioneel vrouwenteam

Kostermans haakt ook in op de populariteit van speelster Jackie Groenen . ,,Met de Tilburgse Jackie Groenen kan onze stad zich geen beter boegbeeld wensen voor het vrouwenvoetbal. Zij is een inspiratie voor veel vrouwen en meisjes om ook te beginnen met de sport.”

Speelstad

Kostermans vindt dat Willem II niet achter kan blijven en dat de tijd rijp is voor een herstart van het professionele vrouwenvoetbal in Tilburg.

Willem II had eerder al een professioneel vrouwenelftal. In 2007 was de club mede-oprichter van de Eredivisie Vrouwen. In 2011 stopte de club met het vrouwenelftal. In 2017 was Tilburg één van de speelsteden van het EK Vrouwen.