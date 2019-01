Oproep: pak rommeltje Pieter Vreetplein aan

Het Pieter Vreedeplein is in snel tempo aan het verpauperen. Dat stelt althans het Bewonersplatform in een schrijven aan de Tilburgse gemeenteraad. Gesprekken met ambtenaren om dat aan te pakken hebben zo goed als niets opgeleverd, zegt René Kusters van het platform. Zij achten zich volgens hem gebonden aan eerder ingenomen politieke standpunten. Kusters trok afgelopen zomer al aan de bel over de vervuiling. ,,Er kwamen grotere afvakbakken, maar vies is het nog steeds.”

Minder en uniformer terrasuitstallingen

De gemeente en Wereldhave hebben een ingrijpende herinrichting in petto, maar die moet wachten op de realisering van de geplande woontoren. Daarbij blijft wat de gemeente betreft in elk geval ruimte voor fietsverkeer over het plein, al is dat er - via een minder directe route - nog meer te gast. Wethouder Mario Jacobs (GroenLinks, Binnenstad) laat weten met het platform in gesprek te gaan. ,,We gaan bespreken wat haalbaar en realistisch is om op korte termijn al te verbeteren.”