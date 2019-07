Oproep Vakbondshuis Tilburg: verleng bijstandsproef

Het Vertrouwensexperiment voor mensen met een bijstandsuitkering moet met drie jaar worden verlengd. Dat bepleit de Lokaal FNV Midden-Brabant. ,,We zijn er heel enthousiast over: mensen worden niet langer als een profiteur benaderd, maar krijgen de kans om onder begeleiding hun leven opnieuw in te richten. Maar het vergt tijd om dat in de gemeentelijke systematiek in te voeren", zegt bestuurder Ria Hilhorst.

Het experiment loopt - na twee jaar - over een half jaar af. ,,Het is goed doordacht, maar je moet niet de illusie hebben dat je op grond hiervan even het hele systeem aanpast en je moet voorkomen dat het straks stilvalt. Dus verleng de proef en implementeer het stap voor stap in je werkwijze. De gemeente moet vanuit die nieuwe visie uitkeringsgerechtigden structureel anders benaderen” Hilhorst doet haar oproep vanuit Vakbondshuis Tilburg, de nieuwe behuizing van de FNV aan de Ringbaan-West.

Regionaal profileren

Het nieuwe onderkomen wordt op 26 september geopend door onder anderen FNV-voorzitter Han Busker. Het is een van de 35 Vakbondshuizen in den lande, alle met dezelfde dienstverlening en huisstijl. Hilhorst: ,,We willen ons ook regionaal profileren, omdat steeds meer beleid op het gebied van werk en inkomen wordt gemaakt en uitgevoerd door de gemeenten.”