Oproep Weerzien: wie staat hier voor het station van Tilburg?

Video Drie supermark­ten, drie ouderenuur­tjes, nauwelijks meer dan drie klanten in de Heyhoef

9 oktober TILBURG - Al de hele week zit een caissière van Plus stipt zeven uur klaar voor een uurtje waarin ouderen en kwetsbaren rustig boodschappen kunnen doen. En rustig, dat is het. ,,Maandag hadden we twee klanten in dat uur. Dus nee, voor ons is dit geen succes", aldus de uitbater.