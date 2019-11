Oproep Weterings aan Reeshof: meld overlast en intimidatie

Van de Hoven, zelf woonachtig in het stadsdeel, stelde dat recent ook op andere plekken bewoners zijn geïntimideerd, maar dat daarvan geen aangifte of melding is gedaan. Hij herhaalde het eerdere betoog van de Lijst Smolders om ‘stadsmariniers’ in te zetten. ,,We zijn tevreden over de maatregelen die u aan de Langendijk heeft ingezet, maar het is te weinig. Het tuig is aan het regeren in sommige parken en buurten. Deze raddraaiers mogen niet de overhand krijgen. We moeten ze met pek en veren de stad uitjagen of in elk geval hard aanpakken.”