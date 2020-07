Optimisme op De Noenes dat van Haaren naar Oisterwijk gaat, al blijft ‘wonen’ taboe

‘Langdurig verblijf’

In naam is 'wonen’ nog altijd niet de bedoeling op De Noenes. Maar als ‘permanent verblijf’ binnen het bestemmingsplan wordt geregeld, is dat wat Van Laarhoven betreft ook goed. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat woningen ook als zodanig verkocht kunnen worden. Nu beschikt ongeveer de helft op de Noenes over een gedoogbeschikking die persoonsgebonden is.