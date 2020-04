Optredens bij Het Laar ingeperkt vanwege klachten uit de buurt: ‘daar moet je ook begrip voor hebben’

TILBURG - Zorgcentrum Het Laar in Tilburg heeft het aantal optredens ingeperkt van elke dag naar drie keer per week. Dit omdat een aantal omwonenden had geklaagd over geluidsoverlast. ,,In het begin was iedereen welwillend. Nu mensen in de buurt aangegeven dat ze overlast ervaren, moet je ook daar begrip voor hebben en rekening mee houden", zegt Myriam Krol namens Het Laar.

Op een oproep enkele weken geleden nu om muziek te komen maken voor de inwoners van Het Laar werd het zorgcentrum overstelpt met reacties. Dit omdat de bewoners ook geen bezoek meer mochten ontvangen en ze op die manier toch een verzetje hadden. Vanaf maandag mogen familieleden overigens ook weer op bezoek komen, uiteraard zonder fysiek contact. ,,Familie kan daarvoor reserveren via een digitaal systeem. Dat loopt meteen al storm", weet Krol.

‘Je weet niet hoelang het nog duurt’

Tot deze week werd er elke dag wel een optreden gegeven voor en achter bij het gebouw aan de Generaal Winkelmanstraat in Tilburg. Dat gebeurt nu alleen nog in het weekend. Op woensdagochtend is er een gebedsdienst die buiten wordt gehouden met zang.

Het nieuwe schema, dat elke week wordt gepubliceerd op de site van Het Laar, is dus op verzoek van mensen in de buurt die thuis moeten werken. ,,Je weet immers niet hoe lang deze situatie duurt. Het is te begrijpen dat dat voor sommigen te vaak is in een lange tijd”, zegt Krol.

‘Te zot om over te praten’

Daar is vrijwilliger Wil de Kort van Het Laar het overigens absoluut niet mee eens. ,,Ontzettend balen dat dit is doorgevoerd. Dat zelfs dit de oudjes wordt misgund. Het is te zot om over te praten", zegt hij namens een groepje vrijwilligers van Het Laar. ,,Deze mensen hebben verder niks te doen. Je kunt zeggen: drie keer in de week is ook mooi, maar het gaat hier om een half uurtje muziek op een dag.”

De gemeente Tilburg wil in elk geval met coulance met dit soort optredens omgaan, zo laat een woordvoerster desgevraagd weten. ,,Het zijn hele mooie initiatieven. Dat Het Laar die nu inperkt is in overleg met de buurt gedaan, niet op ons aangeven.”

Het is een stukje maatwerk, geeft de woordvoerster aan. De afstandscriteria moeten worden gevolgd en het optreden mag geen mensenmenigte op de been brengen. ,,Als mensen op die manier kunnen genieten van een stukje muziek, dan is dat gewoon winst.”

Bezoekjes als afleiding