Oranje en wit-blauw onder één dak, maar ze kijken niet samen naar Nederland-Argentinië: ‘Ze gilt zo hard’

Huis en haard Wonen in een gebouw in plaats van een huis: ‘Het is helemaal ons plekje geworden’

DONGEN - De eerste functie was als kantoor bij de gemeentewerf van Dongen, daarna werd pand aan de Oude Baan het een kinderopvang en tenslotte een maatschappelijke ruimte met regelmatig een Turkse bruiloft. En nu is het het woonhuis van Brechje Leemans (53) en Victor Haagh (55). ,,Collectanten krijgen we niet aan de deur.”

6 december