Orkest Orventus verklankt zondag in de Concertzaal de klimaatcrisis

Twee mannen en vrouw opgepakt na inbraak in Tilburgse senioren­flat

11 oktober TILBURG - Bij een seniorencomplex aan de Tjeuke Timmermansstraat in Tilburg is zondagnacht rond 01.30 uur ingebroken. Kort daarna werden twee mannen (39 en 40) uit Tilburg en een vrouw (31) zonder woon- of verblijfplaats opgepakt vanwege de inbraak.