Oscar Dusschooten (VVD) kondigt vertrek aan als wethouder in Tilburg, ‘Op weg naar nieuw avontuur’

‘Partir, c’est mourir un peu’, met die woorden begint Dusschooten zijn aankondiging dat hij niet voor een tweede termijn als wethouder zal gaan. Weggaan is een beetje sterven, aldus de wethouder die nooit om een historisch citaat verlegen zit, maar volgens Dusschooten is zijn opdracht als wethouder volbracht. Na een periode als raadslid (2008-2014) trad de Tilburger in 2018 toe tot het college, waar hij onder meer de portefeuilles Financiën, Wonen en Milieu onder zijn hoede kreeg.



In die rol was Dusschooten voor mede verantwoordelijk voor het terugdringen van de financiële tekorten in de zorg, het in gang zetten van veel nieuwbouwprojecten en de herontwikkelingen op het Koningsplein, Willemsplein en de cityring. Ook was hij nauw betrokken bij maatregelen voor de energietransitie in de stad en dorpen. Als ‘kers op de taart’ noemt hij het feit dat Tilburg drie keer op rij tot financieel meest gezonde grote gemeente van Tilburg werd uitgeroepen.